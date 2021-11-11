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В Новосибирске новогоднюю ёлку украсят гирляндой за 278 тысяч рублей

Фото В Новосибирске новогоднюю ёлку украсят гирляндой за 278 тысяч рублей
Фото В Новосибирске новогоднюю ёлку украсят гирляндой за 278 тысяч рублей

Фото архив Сиб.фм

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на поставку гирлянды для уличной искусственной новогодней ели за 278 тысяч рублей.

10 ноября на сайте госзакупок появился тендер на закупку новогодней гирлянды для уличной ёлки. Сумма контракта – 278 462 рубля, заказчик – МКУ «Городской центр наружной рекламы».

В требованиях к объекту закупки сказано, что украшение должно представлять собой комплект освещения из светодиодных гирлянд с холодно-белым и тёпло-белым свечением. Общая длина гирлянд должна быть не менее 480 м, количество светодиодов – не менее 4800 штук, диаметр светодиода – не менее 5 мм. Отдельно отмечено, что в гирлянде должен мерцать каждый пятый диод.

Заявки принимаются до 18 ноября. 19-го числа должен состояться аукцион.

Напомним, ранее стало известно, что новосибирские улицы к Новому году украсят гирляндами за 3,5 миллиона рублей. В начале ноября определили поставщика. Им стал предприниматель Валерий Бочкарёв – учредитель и руководитель профильных организаций, «занимающихся производством электрических ламп и светового оборудования». У бизнесмена есть большой опыт в области праздничного светового оформления. Он стал единственным человеком, кто согласился украсить улицы Новосибирска за 3 млн 556 тысяч рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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