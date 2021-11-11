Новосибирск вошёл в топ-10 самых снежных городов России

Фото Густаво Зырянова

Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и составили топ городов России с самыми снежными зимами. Новосибирск оказался в нём далеко не на первом месте.

Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» проанализировали данные метеонаблюдений за 10 лет, чтобы узнать, в каком из городов России самые снежные зимы. Оказалось, что больше всего осадков за сезон в среднем в Челябинске — 181 см.

На втором месте по снежности расположилась Пермь (143 см), а на третьем — Нижний Новгород (126 см). Новосибирск в рейтинге занял лишь 10-е место (110 см) среди миллионников.

Снег в столице Новосибирской области идёт в среднем 128 дней, в последний раз обычно выпадает в мае.

«Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Новосибирск ложится примерно 55 миллионов КамАЗов снега. В сумме снег лежит около 161 дня и сходит обычно в середине апреля», — уточнили в «Яндекс.Погоде».

Самой снежной за последние 10 лет в Новосибирске была зима 2016⁠–⁠2017 года, говорят аналитики. Тогда общая толщина покрова составила 151 см.

Напомним, что обильные снегопады в Новосибирске начались в конце октября. На улицах скопились снежные отвалы, мешающие передвигаться пешеходам и парковаться автомобилистам. Мэр Анатолий Локоть распорядился, чтобы их вывезли.