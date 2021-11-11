Правительство объявило о новой единовременной выплате в ноябре 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ноябре 2021 года часть российских пенсионеров, относящихся к категории защитников блокадного Ленинграда, получат единоразовую выплату в размере 50 тысяч рублей.

Новую единовременную выплату получат в ноябре 2021 года пенсионеры, являющиеся защитниками блокадного Ленинграда. Средства будут перечислены гражданам в честь годовщины запуска Дороги жизни.

50 000 рублей защитникам блокадного Ленинграда

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, единоразовая выплата составит 50 тысяч рублей. Эти деньги получат пенсионеры, имеющие медали «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Для получения денежных средств не нужно подавать заявление. Средства будут зачислены или доставлены получателю автоматически до конца ноября 2021 года.

Напомним, Дорогой жизни называют транспортную магистраль через Ладожское озеро. С сентября 1941 года по март 1943 года она была единственным средством связи блокадного Ленинграда со страной.

В Правительстве РФ уточнили, что на единовременную выплату блокадникам из бюджета страны выделят около 4 миллиардов рублей. По 50 тысяч рублей получат свыше 75 тысяч человек.

«Прошу министерство труда произвести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни, люди получили эти средства, ведь они так много сделали для нашей победы», – поручил Мишустин.

Выплаты блокадникам Новосибирской области

Как сообщает сайт «BFM-Новосибирск», в регионе сегодня проживают 238 жителей блокадного Ленинграда. Все они смогут рассчитывать на выплату в 50 тысяч рублей в ноябре.

«116 из них награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и имеют инвалидность I, II или III степени», – пояснили в Пенсионном фонде региона.

Напомним, в ноябре 2021 года россияне получат выплаты за нерабочие дни. Средства будут зачислены гражданам, трудоустроенным по официальному договору.