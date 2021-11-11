Рита Дакота выступит на своём большом сольном концерте в Новосибирске

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Собрав 7000 человек на своем аншлаговом сольнике в московском Crocus City Hall, Рита Дакота первым делом решила привезти нашумевшую программу в Новосибирск — сольный концерт певицы пройдёт 27 ноября в Bla Bla Bar.

Рита Дакота — одна из самых загадочных и одновременно востребованных артисток нашей музыкальной индустрии. Финалистка Фабрики Звёзд, автор хитов Лободы и Ёлки — Дакота в миг возглавила все чарты своими синглами, а таблоиды — громкими заголовками. Ее лицо украшает рекламные кампании мировых брендов одежды и косметики, а билеты в Crocus City Hall на первый масштабный сольный концерт разлетелись быстрее, чем на мировых артистов. В чём её секрет?

Мощный живой звук, пронзительный вокал, тексты, трогающие до мурашек, световое шоу и невероятная энергетика певицы, чьи песни Полчеловека и Спички стали настоящими гимном разбитых сердец. Почему Рита собирает семитысячные залы без радио, телевизора и продюсеров? Почему на её концерты возвращаются снова и снова? Узнаем 27 ноября.

Этот вечер нельзя пропустить

Bla Bla Bar (Депутатская,46)

Начало в 19:00

Билеты yagodaconcert.ru/event/336

Возрастные ограничения 16+