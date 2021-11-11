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общество

Россияне получат по 20 тысяч рублей от государства в 2022 году

Фото Россияне получат по 20 тысяч рублей от государства в 2022 году
Фото Россияне получат по 20 тысяч рублей от государства в 2022 году

Pixabay.com

Часть россиян получит разовую выплату от государства в 2022 году.

Минтруд выплатит части россиян по 20000 рублей в следующем году. Кто имеет право на разовую выплату, сообщили медиа.

В 2022 году россияне получат около 20000 рублей при рождении ребенка. На эту выплату имеют право все граждане РФ, вне зависимости от своего дохода и возраста.

Единовременное пособие при рождении ребенка могут получить все россияне. Если мать ребенка до родов была официально трудоустроена, выплачивать деньги ей будет работодатель. Неработающим женщинам пособие обеспечит региональный орган соцзащиты.

В 2021 году размер таких выплат составляет 18 886 рублей. С января 2022 года сумма выплаты увеличится до 19 981 рубля.

Кроме того, Минтруд РФ напомнил про увеличение пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Максимальный размер такого пособия в 2022 году составит 31 283 рубля.

Со следующего года данные выплаты будут назначаться автоматически: россиянам не придется писать заявления и собирать справки, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, кто из россиян получит от государства 25 тысяч рублей в 2022 году.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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