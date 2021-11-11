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Сбер снижает ставки по кредитам до 5 % в рамках Зелёного дня

Фото Сбер снижает ставки по кредитам до 5 % в рамках Зелёного дня
Фото Сбер снижает ставки по кредитам до 5 % в рамках Зелёного дня

Фото предоставлено Сбером

11 и 12 ноября проходит традиционный Зелёный день Сбера. В этом году он приурочен к 180-летию банка. В рамках акции клиенты могут получить скидки и спецпредложения от компаний экосистемы Сбера и её партнёров. Выгодные условия по кредитам в эти дни предлагает и СберБанк.

Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5 % на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской «СберПрайм+» ставка 5 % будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Также на период акции снижены базовые ставки:

  • минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снижена с 9,9 % до 8,9 %;
  • минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) снижена с 11,9 % до 10,9 %.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка:

«Акция «Зелёный день» – самая важная акция в году, и потому мы стараемся дать нашим клиентам лучшие предложения. Потребительский кредит под 5 % – такое может быть только у нас в Зелёный день Сбера.

Оформление потребительского кредита, как правило, связано с важными событиями, которые требуют дополнительных затрат – отпуск, ремонт, дорогостоящие покупки. И мы понимаем, как важно снизить финансовую нагрузку в первое время после покупки. Поэтому мы решили снизить процентную ставку на этот период, чтобы клиенты могли более комфортно пользоваться нашими продуктами».

Информацию о всех скидках и акциях Зелёного дня можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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