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В лесу под Новосибирском нашли московские трамваи 60-х годов XX века

Фото В лесу под Новосибирском нашли московские трамваи 60-х годов XX века
Фото В лесу под Новосибирском нашли московские трамваи 60-х годов XX века

Vk.com / mostransmonitoring

Под Новосибирском обнаружили раритетные московские трамваи 60-х годов прошлого века.

Известный российский реставратор нашел в лесу под Новосибирском московские трамваи середины XX века.

«Московские исторические вагоны по-прежнему в Новосибирской области. Разрушаются в лесу», – написал Максим Ляденко.

Реставратор из Санкт-Петербурга рассказал о неожиданной находке. В лесу под Новосибирском он обнаружил раритетные московские трамваи, которые привезли сюда из Москвы в 60-х годах ХХ века. Сейчас они находятся в Караканском бору на базе отдыха. Месторасположение еще нескольких вагонов эксперт раскрывать не стал, опасаясь, что их повредят вандалы.

Максим Ляденко отметил, что вагоны подлежат восстановлению, однако из-за большой стоимости реставрации пока нет желающих этим заняться.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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