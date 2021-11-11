В Новосибирск привезут 150 новых автобусов до конца года

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Мэрия города закупит 150 новых автобусов за 20,5 млрд рублей.

Мэрия Новосибирска заключила договор на поставку 150 новых автобусов на экологичном газомоторном топливе. Сумма контракта составила 20,5 млрд рублей — их выделят из бюджета города и региона. Об этом сообщил Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции 11 ноября.

Как уточнил мэр Новосибирска, конкурс на покупку 100 автобусов НЕФАЗ и 50 автобусов среднего класса ПАЗ объявили в сентябре.

«Первые автобусы НЕФАЗ поступят в течение декабря, ещё 50 ПАЗ привезут в течение следующего полугодия», —

добавил он.

Также градоначальник напомнил, что ранее были приобретены 15 новых белорусских автобусов и 40 автобусов НЕФАЗ. Суммарно в город поступят 205 единиц общественного транспорта.

Известно, что в новых автобусах будут пандусы, навигация, кондиционеры и видеокамеры. Также внутри не будут находиться кондукторы, но система контроля оплаты станет усиленной.

Управление новыми автобусами будет осуществлять специально созданное муниципальное коммунальное предприятие.

Транспорт станет базироваться на трёх площадках в разных районах города и ходить по маршрутам в Ленинском, Октябрьском, Калининском районах, плюс в Центральном округе.

Действующие автобусные маршруты также будут скорректированы.

Как ранее писал Сиб.фм, на 11 ноября в Новосибирской области не введена система QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Однако возможность введения такой меры мэр города Анатолий Локоть не исключает.

Напомним, в ноябре в общественном транспорте Новосибирска начнёт действовать оплата по карте «Тройка». Также до февраля 2022 года планируется расширить её действие на территории всего региона.