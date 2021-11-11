В Новосибирске пассажиры с ножом забрали у водителя Volkswagen Polo

Фото и видео пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские задержали двух мужчин, которые, угрожая ножом, забрали у автомобилиста иномарку в Новосибирске.

В Новосибирске двое мужчин забрали у водителя автомобиль Volkswagen Polo и сотовый телефон. Инцидент произошёл вечером 7 ноября. В полицию обратился 22-летний молодой человек, который заявил, что двое мужчин, которых он перевозил в качестве пассажиров, угрожая ножом, завладели его автомобилем Volkswagen Polo и забрали у него смартфон. Полицейские объявили план «Перехват».

Через несколько часов на улице Троллейной подозреваемых заметил экипаж ГИБДД. Мужчин, сидевших в салоне иномарки, задержали, у них изъяли нож.

«(Подозреваемыми) оказались жители Новосибирской области в возрасте 26 и 29 лет, ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых на время расследования отправили в следственный изолятор.

Напомним, 26 октября 50-летний мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку и забрал у неё телефон.