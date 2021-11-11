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общество

В Новосибирске разрешили ходить в торговые центры без QR-кодов

Фото В Новосибирске разрешили ходить в торговые центры без QR-кодов
Фото В Новосибирске разрешили ходить в торговые центры без QR-кодов

Фото pixabay.com

Власти Новосибирской области решили не ужесточать правила посещения торговых центров.

В ближайшее время в Новосибирской области не планируется вводить QR-коды для посещения торговых центров и проезда в общественном транспорте, сообщили в Минпромторге региона.

«Не очень понятно, как в час пик проверять коды в метро и на остановках, посмотрим на Татарстан и будем просить людей прививаться», – заявил глава министерства промышленности Андрей Гончаров.

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области рассказали, что пока не планируют вводить систему QR-кодов для посещения торговых центров и проезда на метро и в автобусах.

Глава министерства отметил, что, несмотря на отсутствие дополнительных ограничений, власти региона будут просить граждан прививаться. Кроме того, министр напомнил, что некоторые категории жителей Новосибирской области будут обязаны вакцинироваться от коронавируса.

Ранее Сиб.фм писал, что министр промышленности Новосибирской области показал свой QR-код, чтобы попасть в бар с проверкой.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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