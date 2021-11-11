В Новосибирске министру промышленности пришлось показать QR-код, чтобы попасть в BlaBlaBar с проверкой

Густаво Зырянов / Сиб.фм

У министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова в баре проверили наличие QR-кода.

Глава новосибирского министерства промышленности проверил, как работает пропускная система QR-кодов и соблюдаются ли коронавирусные ограничения в барном пространстве BlaBlaBar.

«Мы потеряем до 50 процентов гостей, у которых нет QR-кодов и 50 процентов выручки», – заявил гендиректор заведения.

Власти пришли в бар в обеденное время, чтобы проверить соблюдение коронавирусных ограничений. На входе министру промышленности Новосибирской области пришлось показать свой QR-код и паспорт.

Управляющая залом рассказала, что в баре ожидают отток посетителей, однако теперь заведение снова начнет работать до 04:00 часов утра. Ранее из-за коронавирусных ограничений бар, как и другие кафе и рестораны, закрывался в 23:00 часов.

Глава минпромышленности заявил, что срок действия системы QR-кодов пока неизвестен. Властям важно отследить эффективность таких мер. Кроме того, министр предупредил о новых проверках Роспотребнадзора и полиции, сообщает НГС. Теперь помимо соблюдения масочного режима будут проверять и QR-коды.

Система QR-кодов при посещении кафе и ресторанов начнет работать в Новосибирске 12 ноября.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за длительной процедуры проверки QR-кодов люди вынуждены толпиться в очередях. Длинная очередь выстроилась на улице перед ДК Железнодорожников: из-за QR-кодов люди долго не могли попасть на концерт Галкина.