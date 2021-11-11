Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске возле школы в Родниках похитили подростка

Фото В Новосибирске возле школы в Родниках похитили подростка
Фото В Новосибирске возле школы в Родниках похитили подростка

Фото: Городская легенда / 2ГИС

Двое мужчин в масках, полностью скрывающих лица, схватили и затащили в автомобиль подростка возле школы № 207 в Калининском районе Новосибирска. Свидетелями похищения были многие прохожие, но никто не вмешался.

Жительница Новосибирска в Instagram рассказала, что её сын-школьник 10 ноября стал свидетелем похищения. Всё произошло в микрорайоне Родники.

«Он шёл с другом из школы № 207 в 18-19 часов вечера домой вдоль дороги. И увидел, как двое мужчин в масках (не медицинских), которые закрывают полностью лицо, схватили подростка и затащили в машину. Ребёнок говорит, что мимо проходило много прохожих, около десяти человек, но никто не помог предотвратить похищение», — написала она в публикации.

Однако спустя час в комментариях под постом появилась информация, что похищение было спланированным. Подруга «захваченного» объяснила, что таким образом его всего лишь поздравили с днём рождения друзья.

«Мы нашего друга хорошо знаем, мы знали, что ему понравится», — отметила школьница.

Многие пользователи необычный подарок раскритиковали. Кто-то заявил, что с такими друзьями не нужно врагов, пишет «АиФ в Новосибирске».

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как в Ленинском районе двое неизвестных в начале октября похитили у подъезда молодого человека. Тот активно сопротивлялся и пытался выяснить, почему его схватили, но в итоге оказался в машине.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

школа
Новосибирская область
Новосибирск
школьник
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15017
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
13052
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11774
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
9275
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
9091
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8356
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7682
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели