В Новосибирске возле школы в Родниках похитили подростка

Фото: Городская легенда / 2ГИС

Двое мужчин в масках, полностью скрывающих лица, схватили и затащили в автомобиль подростка возле школы № 207 в Калининском районе Новосибирска. Свидетелями похищения были многие прохожие, но никто не вмешался.

Жительница Новосибирска в Instagram рассказала, что её сын-школьник 10 ноября стал свидетелем похищения. Всё произошло в микрорайоне Родники.

«Он шёл с другом из школы № 207 в 18-19 часов вечера домой вдоль дороги. И увидел, как двое мужчин в масках (не медицинских), которые закрывают полностью лицо, схватили подростка и затащили в машину. Ребёнок говорит, что мимо проходило много прохожих, около десяти человек, но никто не помог предотвратить похищение», — написала она в публикации.

Однако спустя час в комментариях под постом появилась информация, что похищение было спланированным. Подруга «захваченного» объяснила, что таким образом его всего лишь поздравили с днём рождения друзья.

«Мы нашего друга хорошо знаем, мы знали, что ему понравится», — отметила школьница.

Многие пользователи необычный подарок раскритиковали. Кто-то заявил, что с такими друзьями не нужно врагов, пишет «АиФ в Новосибирске».

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как в Ленинском районе двое неизвестных в начале октября похитили у подъезда молодого человека. Тот активно сопротивлялся и пытался выяснить, почему его схватили, но в итоге оказался в машине.