В Новосибирске закрыли фуд-корт в ТЦ «Сибирский Молл» из-за новых ограничений по COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Фуд-корт в ТЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе не работает. Площадку закрыли в связи с новыми антиковидными ограничениями.

В Новосибирске временно прекратил работу фуд-корт в торговом центре «Сибирский Молл». И хотя площадка, где можно перекусить, не работает (убраны столы и стулья), купить еду и напитки с собой можно.

Закрыть фуд-корт решило руководство ТЦ. В «Сибирском Молле» полагают, что это поможет избежать возможных претензий контролирующих органов. Ведь если с 12 ноября на фуд-корте будет обнаружен посетитель без QR-кода, штраф выпишут всей торговой площадке.

По информации СМИ, позднее аналогичные меры примут и другие городские ТЦ.

Напомним, что с 12 ноября перекусывать на фуд-кортах смогут только посетители, имеющие QR-коды. Также только они смогут попадать в другие точки общепита, на выставки и заселяться в санатории и на базы отдыха.