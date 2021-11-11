В Новосибирской области 2000 человек заразились ВИЧ за 2021 год

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В Новосибирской области на каждые 100 тысяч человек приходится около 71 пациента, инфицированного ВИЧ.
В региональном министерстве здравоохранения рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области. За 2021 год заразились 2 тысячи человек, сообщили в ведомстве.
Несмотря на то, что Новосибирская область остается в числе регионов со сложной обстановкой в плане заражаемости ВИЧ из-за большого количества наркопотребителей, в этом году значительно уменьшилось количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель городского центра СПИД Алексей Мазус отметил, что сейчас крайне важно вакцинировать ВИЧ-инфицированных пациентов. По словам эксперта, для них это важно в первую очередь.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 7 тысяч детей заболели коронавирусом.
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