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общество

QR-коды введут в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Фото QR-коды введут в общественном транспорте Санкт-Петербурга
Фото QR-коды введут в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Фото pixabay.com

Система QR-кодов для проезда в общественном транспорте будет стоить Санкт-Петербургу 40 млн рублей.

Жители Санкт-Петербурга начнут использовать QR-коды для проезда в общественном транспорте с апреля 2022 года. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на администрацию города.

Разработанная система QR-кодов является разовым проездным билетом, вроде аналога жетона в метро. Благодаря ей можно будет оплачивать проезд через валидаторы, что позволит уменьшить количество кондукторов.

Вводом новой модели транспортного обслуживания населения займётся комитет по транспорту. При этом кондукторы останутся только на самых напряжённых городских маршрутах в центре Санкт-Петербурга. Пока власти только принимают заявки от возможных подрядчиков. Максимальная цена контракта – 40 млн рублей.

Напомним, что в Новосибирской области продолжают вводить систему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса. Накануне власти подписали постановление о введении обязательной прививки для курьеров и работников гостиниц.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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