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В пожаре под Новосибирском погибли два человека

Фото В пожаре под Новосибирском погибли два человека
Фото В пожаре под Новосибирском погибли два человека

Фото с сайта nsk.sledcom.ru, коллаж Сиб.фм

В ночь на 11 ноября в частном доме в Чулыме произошёл пожар, в сгоревшей постройке были найдены два тела, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

В городе Чулыме в Новосибирской области в ночь на 11 ноября произошёл пожар в частном доме на улице Семафорной. Во время ликвидации пожарные обнаружили два трупа: 52-летней женщины и 42-летнего мужчины, передаёт пресс-служба СУ СК России по региону.

На кадрах с места ЧП видно, что деревянная постройка сгорела полностью. Причина возгорания, по предварительным данным, — непотушенная сигарета.

Фото В пожаре под Новосибирском погибли два человека 2

Коченёвский межрайонный следственный отдел регионального управления СК начал по факту гибели людей уголовно-процессуальную проверку.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в пожаре под Новосибирском погибла 54-летняя женщина. Трагедия произошла в Искитиме 24 октября.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
Следственный комитет
проверка
Чулым
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