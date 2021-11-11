В пожаре под Новосибирском погибли два человека

Фото с сайта nsk.sledcom.ru, коллаж Сиб.фм

В ночь на 11 ноября в частном доме в Чулыме произошёл пожар, в сгоревшей постройке были найдены два тела, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

В городе Чулыме в Новосибирской области в ночь на 11 ноября произошёл пожар в частном доме на улице Семафорной. Во время ликвидации пожарные обнаружили два трупа: 52-летней женщины и 42-летнего мужчины, передаёт пресс-служба СУ СК России по региону.

На кадрах с места ЧП видно, что деревянная постройка сгорела полностью. Причина возгорания, по предварительным данным, — непотушенная сигарета.

Коченёвский межрайонный следственный отдел регионального управления СК начал по факту гибели людей уголовно-процессуальную проверку.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в пожаре под Новосибирском погибла 54-летняя женщина. Трагедия произошла в Искитиме 24 октября.