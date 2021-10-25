В пожаре под Новосибирском погибла 54-летняя женщина

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24 октября в частном доме в Искитиме произошёл пожар, во время ликвидации было найдено тело женщины. В управлении Следственного комитета по Новосибирской области начали по факту гибели проверку.

Вечером в воскресенье, 24 октября, в частном доме на улице Декабристов в городе Искитиме Новосибирской области произошёл пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины 1967 года рождения.

«По данному факту следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба СК.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки, причины и обстоятельства трагедии выясняются. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в результате пожара в Новосибирской области погиб трёхлетний ребёнок. По факту смерти в СК возбудили уголовное дело.