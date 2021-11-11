Великие экстрасенсы и ясновидящие дали прогноз на 2022 год – к чему готовиться человечеству

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Что увидели в 2022 году великие прорицатели прошлых эпох: Ванга, Нострадамус и Вольф Мессинг. Самые загадочные предсказания – в обзоре Сиб.фм. А также прогноз на 2022 год от знаменитого астролога Павла Глобы.

Ванга

Болгарская ясновидящая Ванга, наиболее почитаемая в России, считала, что наша страна в XXI веке займёт ведущее положение во всём мире и объединит под своим началом остальные мировые государства. Предсказательница утверждала, что в 2022 году мир ждёт глобальное открытие, которое поможет человечеству сделать большой шаг вперёд.

Кадр из видео YouTube

Она называла его источником энергии «...мощнее, чем солнце...» Скорее всего, речь шла о разработке из области термоядерных исследований. С его появлением Ванга связывала период, «...когда земля сможет отдохнуть...» По данным биографов предсказательницы, этот источник энергии «...придёт на нашу планету с Венеры...» Как трактовать этот фрагмент пророчества – неясно. В любом случае предсказание подводит к тому, что естественные источники энергии постепенно истощаются и 2022 год станет переломным моментом для всего человечества.

Нострадамус

Французский прорицатель Нострадамус «увидел» в 2022 году опасность, исходящую от природы в виде катаклизмов и человека – в виде войн и конфликтов, сообщает 5-tv.ru.

Также великий Нострадамус предрёк разработку эликсира молодости, однако препарат, который позволит удлинить век человеческий, в следующем году будет доступен не всем.

Вольф Мессинг

Для Российской Федерации это будет сложный год, в стране будет много внутренних конфликтов и противоречий, предсказывал Мессинг. Можно считать этот год переломным, но лучший исход будет возможен лишь тогда, когда государство преодолеет разобщённость и недовольство населения.

Кадр из фильма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»

В отношении предсказаний Вольфа Мессинга нет единого мнения – кто-то считает, что дальше распада СССР известный гипнотизёр не смог сделать ни одного верного предсказания.

Прогноз астролога Павла Глобы

В 2022 году будет продолжаться экономический кризис. Он повлечёт за собой перестройку экономики не только в нашей стране, но и в мире в целом.

Политику тоже ожидает переформатирование. Будет меняться климат. Если глобальные природные катастрофы спрогнозировать тяжело, то пандемии вполне себе прогнозируемые. То, что было в 2020 году, по словам Павла Глобы, это тестовый режим, а настоящая пандемия будет в 2022–2024 гг.

Но для России наступит хорошее время для того, чтобы вернуть себе статус великой страны, утраченный за последние десятилетия, утверждает сайт 2022year.ru.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о предсказаниях великих пророков и экстрасенсов – когда закончится коронавирус.