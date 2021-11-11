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общество

Врачи объяснили, почему умирают привитые от COVID-19 пациенты

Фото Врачи объяснили, почему умирают привитые от COVID-19 пациенты
Фото Врачи объяснили, почему умирают привитые от COVID-19 пациенты

Фото: Сиб.фм

Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс заявила о том, что основная причина смерти привившихся от коронавируса— снижение эффективности вакцин.

В эфире «Би-би-си» главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс сказала о том, что что основной причиной смерти британцев привившихся от коронавируса является снижение со временем эффективности вакцин.

«Мы по-прежнему фиксируем смерти главным образом среди невакцинированного населения, (...) но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», —говорит специалист. Действие вакцин против COVID-19 ослабевает быстрее у тех, кто находится в группе риска: людей старше 70 лет и пациентов с сопутствующими заболеваниями, объяснила Хопкинс.

«Если вы здоровый 30-летний человек, то две дозы защитят вас на более длительный период. Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — уточнила врач. Несмотря на то, что темпы ревакцинации в Великобритании «довольно хорошие», отмечает Хопкинс, она проходит медленнее, чем основная кампания по вакцинации.

Фото Врачи объяснили, почему умирают привитые от COVID-19 пациенты 2

А учёные из Национального института здравоохранения Италии выяснили , что после вакцинации умереть от коронавируса могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Учёные изучили статистику: с 1 февраля по 5 октября 2021 года от осложнений, вызванных ковидом, скончались 38 тысяч человек, из которых 33,6 тысячи не были привиты. Срeдний возраст вакцинированных умерших составил 85 лeт. Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода.

Похожую статистику летальных случаев сообщил Минздрав Саратовской области. Там 34 человека умерли от COVID-19 после вакцинации, из них 33 пациента имели тяжёлые сопутствующие заболевания.

«Всего у нас зарегистрировано 34 летальных случая среди привитых пациентов от новой коронавирусной инфекции и заболевших после этого COVID-19. По возрасту – от 30 до 39 лет – это один пациент, 40-49 – четыре, 50-59 – два, 60-69 – десять и 70 лет и старше – 17.

Фото Врачи объяснили, почему умирают привитые от COVID-19 пациенты 3

В пяти случаях (это почти 15 процентов) у пациентов было комбинированное основное заболевание – сердечно-сосудистые патология или онкология в сочетании с COVID-19. В 33 случаях у пациентов имелась сопутствующая патология. Это или заболевание сердечно-сосудистой системы, эндокринной, бронхо-лёгочные патологии, или заболевание почек», – сообщил 14 октября замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Ранее, Сиб.фм писал о том, кого не спасёт вакцинация. Врачи объяснили смерть семьи после новосибирской вакцина против коронавируса. А также почему прививку от вируса нельзя делать раньше, чем через 6 месяцев.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
вакцина
смертность
коронавирус
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