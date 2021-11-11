ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в Новосибирской области на 40%

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За десять месяцев клиенты ВТБ в Новосибирской области оформили более 33 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 24,2 млрд рублей, что на 40% превышает значения за январь-октябрь 2020 года.

В этом году кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов у населения. Только в октябре клиенты ВТБ в Новосибирской области воспользовались предложениями банка и получили потребительских кредитов на 2,2 млрд рублей – на треть больше, чем в октябре прошлого года. В целом по стране октябрьские выдачи ВТБ в этом сегменте составили 106 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель предыдущего года в полтора раза.

«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечаем со второго квартала. Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Ежемесячно объемы выдач увеличиваются более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Высокий спрос со стороны наших клиентов сохранится, до конца года мы рассчитываем выдать в общей сложности 1,3 трлн рублей. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», — комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.

Клиенты банка увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в октябре составила 46%, увеличившись за год более чем на 10 п.п.

Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут в мобильном приложении ВТБ Онлайн, на сайте, в контакт-центре или офисе банка.

Всего за десять месяцев клиенты ВТБ оформили более 1,3 млн потребительских кредитов на сумму свыше 1,09 трлн рублей, что на 70% превышает значения за январь-октябрь 2020 года. Это рекордный объем продаж за всю историю банка. Сегодня каждый пятый кредит на рынке выдается ВТБ. Портфель по кредитам наличными ВТБ превысил 1,8 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%.