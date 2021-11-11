За время действия льготной ипотеки доступность новостроек в Новосибирске снизилась на 10,5 %

Фото Максима Николаева

С апреля 2020 года в России начала действовать программа льготной ипотеки, но вместе с тем росла средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Если говорить о Новосибирске, то она увеличилась с 69,9 до 91,5 тыс. рублей, и выгода для покупателей была потеряна, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В апреле 2020 года, когда в России начала действовать программа льготной ипотеки, медианной заработной платы было достаточно для оплаты ипотеки за квартиру в новостройке площадью 56,5 кв. м. Однако уже в августе 2021 года её стало хватать только на жильё до 51,1 «квадрата».

Введение льготной ипотеки резко снизило размер ипотечной ставки под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Например, по Новосибирской области средний процент упал с 8 до 5,7. Падение на 2,3 процентного пункта уменьшило ежемесячный платёж на 19,6 %.

«Однако с апреля 2020 года по август 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках города увеличилась с 69,9 до 91,5 тысячи рублей. И выгода для покупателей была потеряна. Если считать обычную ипотеку, то падение покупательной способности населения ещё более весомое», — обратил внимание независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Из-за этого у покупателей возник интерес к жилью на вторичном рынке, продолжил эксперт. Льготная ипотека сегодня работает как сдерживающий фактор на инвестиционном рынке. Покупая квартиры у инвесторов, человек может взять ипотеку в лучшем случае на 2 % дороже, чем при приобретении квартиры в новостройке напрямую от застройщика, подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев подробно объяснял, почему новая льготная ипотека в Новосибирской области оказалась маловостребованной.