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Магнитные бури в ноябре 2021 года: названы самые опасные дни для сердечников и гипертоников

Фото Магнитные бури в ноябре 2021 года: названы самые опасные дни для сердечников и гипертоников
Фото Магнитные бури в ноябре 2021 года: названы самые опасные дни для сердечников и гипертоников

Фото pixabay.com

Геомагнитные бури ожидаются в середине и конце ноября 2021 года. Причём в конце месяца предсказана целая серия неблагоприятных дней. Особенно осторожными надо быть людям, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы – во время магнитной бури нередки приступы стенокардии.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН в 27-дневном прогнозе предсказывает магнитные бури 15 ноября и 28-29 ноября.

Фото Магнитные бури в ноябре 2021 года: названы самые опасные дни для сердечников и гипертоников 2

Магнитные бури в эти же даты предсказывают и другие источники.

«15-18 ноября – магнитная буря средней интенсивности. Пожилые люди должны внимательно отслеживать все изменения своего состояния – если становится плохо, нужно сразу обращаться за медицинской помощью», – предупреждает ladiesvenue.ru.

В ноябре 2021 года ожидается несколько магнитных бурь, предсказывает kleo.ru и даёт расписание неблагоприятных дат во второй половине ноября: 12-16, 19, 22, 23, 27, 29, 30. Магнитные бури негативно воздействуют на состояние кровеносной, сердечно-сосудистой, нервной систем.

Фото Магнитные бури в ноябре 2021 года: названы самые опасные дни для сердечников и гипертоников 3

Людям, страдающим болезнями сердца, важно внимательно относиться к своему самочувствию в любую из этих дат.

С наступлением неблагоприятных дней возникают симптомы: быстрая и сильная усталость; головные боли; низкая трудоспособность; тревожное состояние; необъяснимая раздражительность; скачки артериального давления; бессонница.

Состояние пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается на 55 % чаще во время магнитной бури, чем в остальные дни. И 25 % приступов стенокардии происходят в конце неблагоприятных дней.

Фото Магнитные бури в ноябре 2021 года: названы самые опасные дни для сердечников и гипертоников 4

Нежелательно пить кофе, употреблять алкоголь и курить. По возможности не садиться за руль. Важно поддерживать водный баланс в организме, долго гулять на свежем воздухе, исключить эмоциональные нагрузки, избегать конфликтных ситуаций, следить за артериальным давлением.

Напомним, синоптики уже опубликовали прогноз погоды в регионах Сибири на предстоящую зиму 2021–2022 года. Известен также календарь новогодних каникул в январе 2022 года.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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