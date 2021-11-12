Части россиян 12 ноября на карту поступит 8500 рублей

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Части россиян с 12 ноября начнут поступать деньги на банковские карты. В среднем сумма выплат составит 8 500 рублей.

Денежные выплаты придут с опозданием, однако с 12 по 15 ноября все получатели пособий получат свои деньги, сообщили медиа.

Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пособия должны были прийти семьям еще в начале ноября, однако многие россияне не дождались денег. Это произошло из-за того, что регионы не получили средства из федеральной казны вовремя.

Сейчас бюджетные средства поступили во все регионы в полном объеме, чиновники пообещали выплатить пособия до 15 ноября. Деньги начнут приходить на банковские карты россиян 12 ноября 2021 года.

Базовая выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 50 процентов от суммы одного прожиточного детского минимума, в среднем по России это 5 651 рубль. Однако большая часть семей уже получат по 8 477 рублей – это 75 процентов от минимума. Он назначается, если предыдущий размер пособий не позволил семье выйти за пределы бедности. Если и эти деньги не улучшат материальное положение россиян, то размер пособия увеличивается до 100 процентов прожиточного минимума, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 20 тысяч рублей от государства в 2022 году.