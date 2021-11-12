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общество

Части россиян 12 ноября на карту поступит 8500 рублей

Фото Части россиян 12 ноября на карту поступит 8500 рублей
Фото Части россиян 12 ноября на карту поступит 8500 рублей

Pixabay.com

Части россиян с 12 ноября начнут поступать деньги на банковские карты. В среднем сумма выплат составит 8 500 рублей.

Денежные выплаты придут с опозданием, однако с 12 по 15 ноября все получатели пособий получат свои деньги, сообщили медиа.

Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пособия должны были прийти семьям еще в начале ноября, однако многие россияне не дождались денег. Это произошло из-за того, что регионы не получили средства из федеральной казны вовремя.

Сейчас бюджетные средства поступили во все регионы в полном объеме, чиновники пообещали выплатить пособия до 15 ноября. Деньги начнут приходить на банковские карты россиян 12 ноября 2021 года.

Базовая выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 50 процентов от суммы одного прожиточного детского минимума, в среднем по России это 5 651 рубль. Однако большая часть семей уже получат по 8 477 рублей – это 75 процентов от минимума. Он назначается, если предыдущий размер пособий не позволил семье выйти за пределы бедности. Если и эти деньги не улучшат материальное положение россиян, то размер пособия увеличивается до 100 процентов прожиточного минимума, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 20 тысяч рублей от государства в 2022 году.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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