Ещё 75 детей заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За весь период пандемии в Новосибирской области заболели коронавирусом 7 607 несовершеннолетних детей, из них 75 – за минувшие сутки. Ещё 50 детей на данный момент находятся в инфекционных госпиталях.

Утром 12 ноября в Новосибирской области в очередной раз обновился рекорд по суточной заболеваемости – COVID-19 заразились ещё 407 человек. Прошлый рекорд был зафиксирован на этой неделе, 10 ноября, и составлял 405 человек.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в регионе зафиксировано 75 567 случаев коронавируса, включая 7 607 случаев у детей.

За сутки полностью поправились от коронавируса ещё 213 пациентов, общее число выздоровевших составляет 55 529 человек.

Оперштаб сообщает о смерти от коронавируса ещё 11 пациентов. Среди них четыре мужчины в возрасте 54 лет, 62 лет, 73 лет и 76 лет, а также семь женщин в возрасте 63 лет, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 69 лет, 81 года и 85 лет. С начала пандемии в регионе умерли 3 539 человек с COVID-19.

В ковидных госпиталях находятся 3 728 пациентов, 50 из них – дети. Это люди с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на неё. Среди них 325 человек перевели в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё 65 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Число сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 2 838 697.

Количество обращений в медучреждения с симптомами ОРВИ: 4 711.

Напомним, в Новосибирской области введены новые антиковидные ограничения. В частности, крупным торговым центрам города пришлось закрыть или ограничить фуд-корты.