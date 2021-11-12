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общество

В Новосибирске торговые центры закрыли фуд-корты из-за антиковидных ограничений

Фото В Новосибирске торговые центры закрыли фуд-корты из-за антиковидных ограничений
Фото В Новосибирске торговые центры закрыли фуд-корты из-за антиковидных ограничений

Фото Даниила Гапеева / Сиб.фм

В Новосибирске торговые центры закрыли или огородили зону фуд-кортов из-за новых антиковидных ограничений.

В пятницу, 12 ноября, в Новосибирске большинство торговых центров свернули работу фуд-кортов: отсюда убрали столы, разносы или перегородили их лентами. По постановлению правительства, покупать еду можно либо навынос, либо сидеть за столом после проверки QR-кода. Каждое заведение самостоятельно принимает решение.

Например, в торгово-развлекательном центре «Ройял Парк» фуд-корт остался, но в изменённом виде. Здесь сохранили столики, которые оградили с помощью ленты от мест заказов. Если посетители не вакцинированы, они могут сделать заказ навынос. На месте работает охранник, который проверяет у людей QR-коды, а также сверяет информацию с паспортом.

В ТРЦ «Сибирский Молл» фуд-корт закрыли совсем, убрав столы и стулья. Однако рестораны и кафе продолжают принимать заказы навынос.

Аналогичная ситуация произошла и в ТРЦ «Аура», здесь кафе продолжили работу в режиме навынос. Однако, как сообщили в торгово-развлекательном центре, отдельные заведения будут работать в обычном режиме, но войти в них можно только после проверки QR-кода.

Как рассказали очевидцы, в «Галерее Новосибирск» и «Сан Сити» также убрали столы и стулья. В «Галерее» зону фуд-корта огородили сигнальной лентой. Как рассказали работники, это было сделано для того, чтобы покупатели не толпились и не ели блюда на месте. В «Сан Сити» сейчас присесть можно только рядом с пунктом вакцинации, который находится внутри здания.

Сохранились фуд-корты в торгово-развлекательном центре «МЕГА». Как и в «Ройял Парке», его зону огородили лентой, для входа нужно предъявить QR-код и подтвердить свою личность. Также по кодам пускают и в ресторан «ИКЕА».

Напомним, ранее в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию для курьеров и сотрудников гостиниц.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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