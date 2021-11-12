Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов ответил на слухи об отставке

Фото с сайта hcsibir.ru

ХК «Сибирь» в начале осени терпел одно поражение за другим. Разочарованные болельщики начали требовать отставки главного тренера Андрея Мартемьянова, и руководство клуба заявило, что даёт ему провести ещё несколько матчей, чтобы улучшить положение. Команда начала побеждать, а наставник рассказал, как воспринимал неприятные разговоры об отставке.

Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов в конце октября оказался в шатком положении. Руководство клуба после череды поражений и требований болельщиков об отставке заявило, что даст наставнику провести несколько матчей, которые должны исправить плачевную ситуацию.

«Сибирь» начала выигрывать, разговоры об отставке стихли, а Мартемьянов рассказал, как всё происходило изнутри и волновался ли он в тот период.

«Не знаю, насколько были реальны слухи, но череда поражений шла. Естественно, руководители команды и владельцы клуба не могли с этим мириться. Возможно, допускаю этот момент, витала в воздухе мысль о смене тренеров, но мы продолжали активно работать, предпринимали совместные с руководством клуба усилия для исправления ситуации. У нас состоялся обстоятельный разговор, продумали пошагово дальнейшие действия», — пояснил тренер «Чемпионату».

Никакой паники в тот момент не было, признался наставник. С другими слухи он не обсуждал.

«Ну слухи и слухи — каждый вправе своё мнение высказывать — говорят и говорят. Я старался найти выход из положения. Случилась бы отставка — принял бы её с достоинством. Отставки нет — работаем дальше. Я к этому отношусь без паникёрства», — подытожил Мартемьянов.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 8 ноября, «Сибирь» всухую обыграла московский «Спартак», сейчас у новосибирской команды недельный перерыв. Следующая игра пройдёт 15 ноября, соперник — нижнекамский «Нефтехимик».