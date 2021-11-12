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Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов ответил на слухи об отставке

Фото Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов ответил на слухи об отставке
Фото Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов ответил на слухи об отставке

Фото с сайта hcsibir.ru

ХК «Сибирь» в начале осени терпел одно поражение за другим. Разочарованные болельщики начали требовать отставки главного тренера Андрея Мартемьянова, и руководство клуба заявило, что даёт ему провести ещё несколько матчей, чтобы улучшить положение. Команда начала побеждать, а наставник рассказал, как воспринимал неприятные разговоры об отставке.

Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов в конце октября оказался в шатком положении. Руководство клуба после череды поражений и требований болельщиков об отставке заявило, что даст наставнику провести несколько матчей, которые должны исправить плачевную ситуацию.

«Сибирь» начала выигрывать, разговоры об отставке стихли, а Мартемьянов рассказал, как всё происходило изнутри и волновался ли он в тот период.

Фото Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов ответил на слухи об отставке 2

«Не знаю, насколько были реальны слухи, но череда поражений шла. Естественно, руководители команды и владельцы клуба не могли с этим мириться. Возможно, допускаю этот момент, витала в воздухе мысль о смене тренеров, но мы продолжали активно работать, предпринимали совместные с руководством клуба усилия для исправления ситуации. У нас состоялся обстоятельный разговор, продумали пошагово дальнейшие действия», — пояснил тренер «Чемпионату».

Никакой паники в тот момент не было, признался наставник. С другими слухи он не обсуждал.

«Ну слухи и слухи — каждый вправе своё мнение высказывать — говорят и говорят. Я старался найти выход из положения. Случилась бы отставка — принял бы её с достоинством. Отставки нет — работаем дальше. Я к этому отношусь без паникёрства», — подытожил Мартемьянов.

Фото Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов ответил на слухи об отставке 3

Напомним, в последнем матче, который состоялся 8 ноября, «Сибирь» всухую обыграла московский «Спартак», сейчас у новосибирской команды недельный перерыв. Следующая игра пройдёт 15 ноября, соперник — нижнекамский «Нефтехимик».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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хоккей
Новосибирская область
ХК «Сибирь»
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