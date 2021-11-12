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Убитая в Ленинском районе Новосибирска 24-летняя девушка могла стать жертвой маньяка

Фото Убитая в Ленинском районе Новосибирска 24-летняя девушка могла стать жертвой маньяка
Фото Убитая в Ленинском районе Новосибирска 24-летняя девушка могла стать жертвой маньяка

Фото СК России по Новосибирской области, Instagram.com

Новосибирский психолог Сергей Боголепов считает, что такое преступление мог совершить только маньяк – и если его не остановить сейчас, насильник почувствует себя безнаказанным и пойдёт убивать дальше.

Криминальный психолог Сергей Боголепов прокомментировал убийство 24-летней Кристины в Ленинском районе Новосибирска. Эксперт считает, что полицейские не зря активно ищут подозреваемого, потому что в преступлении отсутствует мотив и оно было совершенно, скорее всего, ради удовольствия. Если эта версия следствия подтвердится, то по всем признакам подозреваемый может являться возможным серийным убийцей.

«Эти действия – задушить, изнасиловать – нравятся ему, убийство доставляет ему удовольствие, – объясняет Боголепов. – Он ради удовлетворения своего, именно ради удовольствия задушил эту девушку».

При этом эксперт подчёркивает, что действия подозреваемого – то, что он задумался о камерах в подъезде, и даже то, что он схватил телефон погибшей (возможно, девушка могла его сфотографировать), говорят о нём как о человеке, совершающем осознанные, разумные действия.

«Невозможно прогнозировать, когда человек может совершить новое преступление – мы же не знаем, насколько он удовлетворился от этого преступления, – рассуждает Боголепов. – Если сильно бурно его ищут, он поостережётся. Когда поиски утихнут, он продолжит убивать. Неважно, месяц, год, полгода – для каждого свой срок, но после таких преступлений убивают снова. А если его не найдут, то он ещё поверит в свои силы и у него появится чувство безнаказанности ввиду успешности его действий».

Напомним, труп 24-летней девушки обнаружила соседка погибшей ещё 21 октября. Следователи активно распространяют ориентировку с видео, на котором изображён преступник, а полицейские устраивают засаду в районе, где произошло убийство, но пока возможный насильник не найден. Подробности дела силовики не раскрывают, говорят лишь о «признаках насильственной смерти». Журналист Сиб.фм пообщалась с друзьями погибшей, которые рассказали, что сотрудница банка Кристина была найдена задушенной и изнасилованной в своей кровати, из квартиры пропал лишь айфон и, возможно, какие-то небольшие наличные деньги. Подробности этого запутанного дела читайте в материале Алёны Истоминой.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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