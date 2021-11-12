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Россиянин разыскивает полиция за угон Lexus за 6 млн рублей

Фото Россиянин разыскивает полиция за угон Lexus за 6 млн рублей
Фото Россиянин разыскивает полиция за угон Lexus за 6 млн рублей

Фото pixabay.com

В селе под Санкт-Петербургом неизвестный угнал автомобиль за 6 млн рублей, принадлежащий коммерческому предприятию. Теперь его разыскивает полиция.

В Ленобласти полиция разыскивает похитителя дорогостоящей иномарки за 6 млн рублей. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

По данным полиции, в ночь с 9 на 10 ноября неизвестный угнал автомобиль в посёлке имени Свердлова. Известно, что это автомобиль марки Lexus LX 570 за 6 млн рублей, который принадлежит коммерческому предприятию. Об угоне сообщил водитель автомобиля.

По факту инцидента в полиции Всеволожского района Ленобласти возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Правоохранители активно разыскивают угонщика, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирской области неизвестный угнал с элитной парковки Lexus за 8 миллионов рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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