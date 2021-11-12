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Новосибирец пожаловался на неработающий QR-код после вакцины «Спутником Лайт»

Фото Новосибирец пожаловался на неработающий QR-код после вакцины «Спутником Лайт»
Фото Новосибирец пожаловался на неработающий QR-код после вакцины «Спутником Лайт»

Фото Густаво Зырянова

Житель Новосибирска Сергей привился от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» две недели назад, однако до сих пор не получил сертификат вакцинированного. При сканировании QR-кода, который пришёл молодому человеку на «Госуслуги», появляется сообщение, что документ не найден.

23-летний житель Новосибирска Сергей привился от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Амстердам» 30 октября. Изначально рассчитывал, что поставит «Спутник V», но в итоге получил другой препарат.

«Пришёл ставить «Спутник V», или как там его. Невзначай пошутил, мол, «Лайта» ведь нет нигде. А мне и говорят — есть», — рассказал он журналисту Сиб.фм.

3 ноября в личном кабинете на портале «Госуслуги» Сергею пришёл QR-код, однако оказалось, что воспользоваться им он не может.

Под номером сертификата сообщается, что код начнёт действовать только через 21 день после прививки — с 20 ноября. При сканировании появляется информация, что сертификат не найден.

Фото Новосибирец пожаловался на неработающий QR-код после вакцины «Спутником Лайт» 2«Вот тебе на. Даже если поставил «Лайт», код начнёт действовать только через 21 день?» — задался вопросом Сергей.

На горячей линии Роспотребнадзора по номеру 8 (800) 555-49-43 предположили, что на «Госуслугах» мог произойти сбой. Сергею посоветовали воспользоваться инструкцией для решения проблем с сертификатом вакцинированного, а также дали региональный телефон, по которому он может обратиться со своей проблемой: 8 (383) 201-08-56, 224-58-38.

Сертификат у новосибирца действительно с большой вероятностью не работает по технической причине. Горожанка Анна привилась «Спутником Лайт» 3 ноября и получила на «Госуслугах» действующий документ.

«После прививки просто заставили 30 минут в коридоре посидеть и сказали ждать QR-код в течение четырёх дней вместо одного, так как нагрузка большая. Потом он просто на «Госуслугах» появился», — рассказала она.

Напомним, что «Спутник Лайт» в Новосибирской области теперь делают только переболевшим коронавирусом и ранее от него привитым. Для первичной вакцинации жители могут выбрать одну из двухкомпонентных вакцин.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
госуслуги
коронавирус
вакцинация
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