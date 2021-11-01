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В Новосибирской области изменили принцип вакцинации препаратом «Спутник Лайт»

Фото В Новосибирской области изменили принцип вакцинации препаратом «Спутник Лайт»
Фото В Новосибирской области изменили принцип вакцинации препаратом «Спутник Лайт»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В регионе вышли категорические рекомендации для прививки, сделанной вакциной «Спутник Лайт».

Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Новосибирской области будет доступна только уже переболевшим коронавирусом либо ревакцинирующимся. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Как пояснил чиновник, такое решение связано с резко изменившимся отношением новосибирцев к единственной однокомпонентной вакцине.

«В категорической форме вышли рекомендации: буквально с субботы рекомендуется прививать «Спутником Лайт» только в рамках проведения ревакцинации или после перенесённого заболевания», —

подчеркнул Константин Хальзов.

Как ранее писал Сиб.фм, 1 ноября стало известно об отстранении от работы чиновников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

При этом новосибирцы заметили, что проверка QR-кодов при посещении, например, фитнес-зала и театра, выглядит как профанация.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
вакцина
коронавирус
Ковид
вакцинация
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