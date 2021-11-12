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Пес по кличке Пит будет бороться за звание «Главного питомца Новосибирска»

Фото Пес по кличке Пит будет бороться за звание «Главного питомца Новосибирска»
Фото Пес по кличке Пит будет бороться за звание «Главного питомца Новосибирска»

Фото Сиб.фм

По итогам пятой недели претендентом на звание победителя конкурса стал пес по кличке Пит. Он был найден на улице, но теперь его сердце вновь наполнено теплом и любовью к людям. Посылаем ему лучи поддержки и удачи в финале!

На Сиб.фм продолжается приём заявок на фотоконкурс «Главный питомец Новосибирска». Зарегистрировать своего домашнего любимца можно на сайте sib.fm/promo_bestfriend до 24 декабря 2021 года. Очаровательный победитель недели выходит в финал, а его хозяин получает приз от партнёра недели. Подавайте заявки и не забывайте голосовать за братьев наших меньших.

Главный питомец Новосибирска будет выбран по итогам финального голосования под Новый год, 31 декабря 2021 года. Самый харизматичный домашний любимец по мнению горожан получит всеобщую славу, почёт, уважение и суперприз – сертификат на 30 000 руб. в зоомагазин.

Напомним, что ранее мы подвели итоги конкурсов «Главный котик Новосибирска – 2021» и «‎Главный пёсик Новосибирска – 2021».

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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