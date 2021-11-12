Части россиян ПФР выплатит по 6000 рублей в 2022 году

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Российские пенсионеры получат по 6 тысяч рублей от ПФР.

Новые выплаты будут начисляться россиянам в ближайшие три года, сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Новые деньги появятся в бюджете Пенсионного фонда России и будут направлены на выплаты пенсионерам», – заявила Бессараб.

Она добавила, что новые поправки внесут в проект бюджета ПФР на ближайшие три года.

Глава ПФР Андрей Кигим принял решение направить деньги, которые были предназначены на строительство зданий для пенсионного фонда, на выплаты пенсионерам.

«Еще в 2018 году глава государства Владимир Путин указал руководству ПФР, что для отделений фонда в регионах строятся офисы-«дворцы» и нужно умерить размах. Новое руководство фонда услышало критику и приняло решение о перераспределении бюджетных средств, заложенных на строительство зданий ПФР, на выплаты страховых пенсий», – отметила Бессараб.

В следующем году на дополнительные выплаты пенсионерам направят 250 миллионов рублей. Исходя из того, что в России живет около 43 миллионов пенсионеров, каждый из них получит по 6 тысяч рублей в 2022 году. В 2023 году сумма увеличится до 587 миллионов, а в 2024 – до 687 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что части россиян с 12 по 15 ноября на карту поступит 8500 рублей.