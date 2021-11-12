Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребенка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика

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В Новосибирске днем 12 ноября по дороге в школу исчез 8-летний мальчик.

Пропавшего по дороге в школу восьмилетнего мальчика похитил его родной отец, рассказала мать ребенка.

Поиск ребенка начали поисковые отряды, к ним присоединилась полиция. Вечером 12 ноября в УМВД России по Новосибирской области сообщили, что полицейским удалось установить местонахождение ребенка. Как выяснилось, он находился с отцом ребенка. Мать мальчика рассказала, как вместе с сыном сбежала от бывшего супруга из Иркутска, но он их нашел.

«Он бывший полицейский, у него профдеформация. В какие-то моменты он вел себя неадекватно, с ним было невозможно жить. Из-за его агрессии мне пришлось забрать детей и уехать в Красноярск, но через две недели он нас нашел и выкрал детей», – рассказала женщина порталу НГС.

Матери удалось забрать младшего ребенка обратно через суд.

«Но он опять нас нашел и выкрал сына, после этого я не видела детей полгода», – поделилась Елена.

Женщине самой пришлось забирать ребенка, судебные приставы помочь ей не смогли, несмотря на решение суда о проживании детей с матерью. Год им удавалось скрываться от отца, однако днем 12 ноября мужчине удалось снова похитить ребенка.

По словам матери ребенка, у мальчика из-за действий отца возникли проблемы неврологического характера, в школе ему назначили логопеда и психолога.

Ранее Сиб.фм писал, что полиция остановила поиск пропавшего в Новосибирске 8-летнего ребенка.