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В Новосибирске нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Фото В Новосибирске нашли пропавшего 8-летнего мальчика
Фото В Новосибирске нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Pixabay.com

В Новосибирске нашли пропавшего в Калининском районе 8-летнего мальчика.

Ребенок, пропавший по дороге в школу, находится со своим законным представителем, сообщили в полицейском главке Новосибирской области.

«Установлено предположительное местонахождение несовершеннолетнего ребенка. Он находится с одним из своих законных представителей», – сообщили в МВД России по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал 12 ноября в Калининском районе Новосибирска. 8-летний ребенок исчез по дороге в школу. К поискам мальчика подключился новосибирский отряд «Лиза Алерт», позднее они остановили поиск.

Ранее Сиб.фм писал подробности о пропаже ребенка.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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