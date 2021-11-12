Тёплая погода с мокрым снегом ожидаются в выходные в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Тёплая погода ожидается в выходные в Новосибирске, однако синоптики предупреждают о похолодании на уже следующей неделе.

В выходные в Новосибирске ожидается тёплая погода до +1 градуса, мокрый снег и гололёд. Об этом синоптики сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В субботу, 13 ноября, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха составит -1...-3 градуса. Днём также пройдёт мокрый снег с дождём, но потеплеет до -1...+1 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 14 ноября, ночью температура понизится до -2...-4 градусов, днём потеплеет до +1 градуса. Ветер сохранит направление, ночью скорость составит 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Также днём вновь ожидается мокрый снег с дождём.

К понедельнику, 15 ноября, в Новосибирске пройдёт небольшой снег. Ночные температуры составят -3...-5 градусов, днём потеплеет до 0...-2 градусов. Ветер сменится на северо-западный, скорость составит 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

По данным синоптиков, будущие выходные будут тёплыми, основную волну похолодания следует ожидать на следующей неделе.

Напомним, что в Новосибирске произошла авария на теплосетях, из-за которой 150 жилых домов остались без отопления и горячей воды. Сиб.фм побывал на месте аварии и выяснил, как люди ночуют без тепла.