В Новосибирске из колонии-поселения № 8 сбежал осуждённый

Фото с сайта ГУ ФСИН по Новосибирской области
12 ноября, в пятницу, с территории колонии-поселения при ИК-8 в Новосибирске сбежал осуждённый.
В Новосибирске объявлен в розыск осуждённый Алексей Алексеев, который 12 ноября покинул территории выводного объекта колонии-поселения при ИК-8.
Об этом сообзается на официальном сайте ГУ ФСИН России по Новосибирской области.
Отмечается, что осуждённый "самовольно покинул рабочее место, находящееся на выводном объекте колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области вне режимной территории".
Отсутствие осужденного было выявлено в ходе проведения плановой проверки.
33-летний Алексей Алексеев в Новосибирске проживал на улице Рылеева д. 38. Мужчина был осуждён за грабёж и разбой.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, осуждённые в колонии-поселении содержатся без охраны, внутри учреждения они могут свободно перемещаться. Кроме того, они могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.
"В случае получения какой-либо информации в отношении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в ГУФСИН России по Новосибирской области: дежурная часть – 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска — 8-(383)-252-15-63, 8-923-731-32-33", — отметили в ГУФСИН.
Напомним, 4 ноября в Новосибирске из психиатрической больницы сбежал преступник с раздвоением личности.
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