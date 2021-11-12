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В Новосибирске из колонии-поселения № 8 сбежал осуждённый

Фото В Новосибирске из колонии-поселения № 8 сбежал осуждённый
Фото В Новосибирске из колонии-поселения № 8 сбежал осуждённый

Фото с сайта ГУ ФСИН по Новосибирской области

12 ноября, в пятницу, с территории колонии-поселения при ИК-8 в Новосибирске сбежал осуждённый.

В Новосибирске объявлен в розыск осуждённый Алексей Алексеев, который 12 ноября покинул территории выводного объекта колонии-поселения при ИК-8.

Об этом сообзается на официальном сайте ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

Отмечается, что осуждённый "самовольно покинул рабочее место, находящееся на выводном объекте колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области вне режимной территории".

Отсутствие осужденного было выявлено в ходе проведения плановой проверки.

33-летний Алексей Алексеев в Новосибирске проживал на улице Рылеева д. 38. Мужчина был осуждён за грабёж и разбой.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, осуждённые в колонии-поселении содержатся без охраны, внутри учреждения они могут свободно перемещаться. Кроме того, они могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.

"В случае получения какой-либо информации в отношении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в ГУФСИН России по Новосибирской области: дежурная часть – 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска — 8-(383)-252-15-63, 8-923-731-32-33", — отметили в ГУФСИН.

Напомним, 4 ноября в Новосибирске из психиатрической больницы сбежал преступник с раздвоением личности.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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