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В Новосибирске кафе потребовали у посетителей QR-коды до 12 ноября

Фото В Новосибирске кафе потребовали у посетителей QR-коды до 12 ноября
Фото В Новосибирске кафе потребовали у посетителей QR-коды до 12 ноября

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске сотрудники кафе Subway отказались обслуживать посетителей без QR-кодов уже 11 ноября.

Некоторые новосибирские кафе начали требовать у посетителей предъявить QR-код еще до вступления распоряжения властей в законную силу, сообщили очевидцы.

Система QR-кодов в заведениях общественного питания Новосибирской области начнет действовать 12 ноября. Соответствующее постановление опубликовали власти региона. Кроме того, ограничения не касаются кафе, которые расположены в зданиях вокзалов, аэропорта и на заправках.

Однако сотрудники кафе Subway в здании железнодорожного вокзала отказались обслуживать посетителей без QR-кодов. Инцидент произошел вечером в четверг, 11 ноября. Сотрудники кафе не приняли заказы у шести человек.

Один из возмущенных клиентов связался с управляющим заведением. Сотрудница заявила, что они действуют согласно постановлению, а контролирует их директор ЖД-вокзала.

Позже управляющая кафе рассказала, что они ориентируются на соседние регионы. В ЯНАО и ХМАО сотрудники кафе проверяют QR-коды у посетителей. По словам управляющей, требовать коды у клиентов их заставляет администрация вокзала.

В администрации ЖД-вокзала, в свою очередь, это утверждение опровергли. Они отметили, что вокзалы вошли в список исключений, «только Subway почему-то требует у всех QR-коды».

Ранее Сиб.фм писал, что жителям Новосибирской области разрешили посещать торговые центры без QR-кодов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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