В Новосибирске мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке на улице Объединения

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Тело мужчины обнаружено в квартире девятиэтажного дома на улице Объединения в Новосибирске после пожара 11 ноября.

В Новосибирске пожарные спасли 13 человек из горящего дома на улице Объединения в Новосибирске 11 ноября.

ЧП в многоэтажке произошло около 23:00. Горела квартира на девятом этаже.

«Через три минуты после вызова огнеборцы были на месте. Из окон квартиры, расположенной на девятом этаже, шёл дым. В ходе проведения разведки на лестничной клетке девятого этажа наблюдалось плотное задымление, горел диван», – сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Пожарные вывели из задымлённого дома 13 человек, в том числе двоих детей. Самостоятельно из дома на свежий воздух выбрались 34 жильца.

В горевшей квартире мастером-пожарным звена газодымозащитной службы на диване обнаружен мужчина без признаков жизни.

Напомним, в ночь на 11 ноября в частном доме в Чулыме произошёл пожар, в сгоревшей постройке были найдены два тела. По данному факту Следком проводит проверку.