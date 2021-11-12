В Новосибирске мужчина продавал иностранцам справки об отсутствии COVID-19

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Продавец из Новосибирска пойдёт под суд за распространение поддельных справок об отсутствии коронавируса.

В Новосибирске мужчина может сесть на 2 года за торговлю поддельными справками об отсутствии COVID-19. Торговец успел совершить несколько сделок с иностранцами перед тем, как его поймали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Поймать продавца поддельных справок правоохранители смогли в аэропорту Толмачёво. Здесь новосибирец за 3 тысячи рублей успел продать справку иностранцу, чтобы тот смог покинуть страну. При этом покупатель был уверен, что документ настоящий.

Оказалось, что до этого мужчина продал ещё две справки жительницам среднеазиатского государства за 8 тысяч рублей. Но к этому моменту его уже задержали дознаватели линейного отдела полиции.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Предусмотренное наказание – ограничение свободы сроком до 2 лет.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о жителе Новосибирска, который не может сделать прививку от COVID-19 из-за поддельной справки о вакцинации.