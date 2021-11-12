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общество

В Новосибирске пассажиров автобусов оштрафовали за отсутствие масок

Фото В Новосибирске пассажиров автобусов оштрафовали за отсутствие масок
Фото В Новосибирске пассажиров автобусов оштрафовали за отсутствие масок

Фото Густаво Зырянова

Утром в пятницу, 12 ноября, в общественном транспорте в Новосибирске проверили соблюдение масочного режима. Нескольким нарушителям назначили штрафы.

12 ноября в Новосибирске в очередной раз проверили, как пассажиры общественного транспорта соблюдают масочный режим.

Рейд начался в 07:30, участие в нём принял замглавы управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий. В общей сложности было проверено более 60 транспортных единиц.

С пассажирами вели разъяснительные беседы, а нарушителям назначали штрафы. Протоколы составили в отношении пяти человек.

За ношением масок в общественном транспорте в Новосибирске следят постоянно. Рейды проводятся в том числе в метро и в аэропорту Толмачёво. Иногда о них предупреждают, а иногда они становятся сюрпризом.

Напомним, что находиться в масках также по-прежнему нужно в кинотеатрах, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

общественный транспорт
проверка
Новосибирк
маски
масочный режим
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