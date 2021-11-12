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В Новосибирске появилась вакансия «охотник за приведениями» с зарплатой 150 тысяч рублей

Фото В Новосибирске появилась вакансия «охотник за приведениями» с зарплатой 150 тысяч рублей
Фото В Новосибирске появилась вакансия «охотник за приведениями» с зарплатой 150 тысяч рублей

Фото pixabay.com

В Новосибирске ищут охотника за приведениями — такую вакансию разместила одна из компаний, которая занимается созданием и продажей франшиз. Требуются в штат фирмы и другие необычные специалисты.

Служба исследований сайта по поиску вакансий и сотрудников hh.ru проанализировала актуальные предложения работодателей в Новосибирской области и выбрала самых необычных специалистов, которых в регионе разыскивают прямо сейчас.

Оказалось, что одной фирме, создающей и продающей франшизы, в Новосибирске требуется охотник за привидениями. Платить ему обещают до 150 тыс. рублей в месяц.

«В команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы», — говорится в описании вакансии.

Эта же компания находится в поиске ещё одного необычного сотрудника — «болтуна за деньги». По словам работодателя, ему предстоит «много консультировать» и «забирать у людей деньги» за 30-45 тыс. рублей на руки в месяц.

В топ-3 самых странных вакансий ноября также попала вакансия менеджера по продаже новогодних писем. Специалисту, которому предстоит торговать письмами от деда мороза, готовы платить от 27 до 30 тыс. рублей.

Напомним, совсем недавно Сиб.фм рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях этого ноября. Кого в Новосибирске готовы щедро вознаграждать за труд, выяснил сервис SuperJob.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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