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общество

В Новосибирске стало больше детей с сахарным диабетом I типа из-за коронавируса

Фото В Новосибирске стало больше детей с сахарным диабетом I типа из-за коронавируса
Фото В Новосибирске стало больше детей с сахарным диабетом I типа из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Руководитель диабетологического центра горбольницы Новосибирска рассказала о том, что перенесённый COVID-19 может стать возбудителем диабета.

В Новосибирской области из-за пандемии коронавируса может произойти всплеск заболеваемости диабетом I типа среди детей. Об этом рассказала руководитель диабетологического центра ГКБ № 1 Ольга Сазонова.

Специалист считает, что коронавирус может стать триггером для заболевания.

«Заболеваемость детей сахарным диабетом имеет волнообразную тенденцию и в то же время по спирали. В 2020 году мы имели тенденцию на снижение. Но в дальнейшем это может быть спиральное повышение в ещё большем размере», – заявила Ольга Сазонова.

Подтвердила гипотезу и заведующая эндокринологическим отделением областной клинической больницы Олеся Шабельникова. Она отметила, что любой вирус в теории способен вызвать диабет I типа.

Шабельникова рассказала, что во врачебной практике уже описаны случаи, когда из-за коронавируса у пациента происходит поражение поджелудочной железы. По словам эксперта, сейчас врачи собирают статистику, с какими видами и формами диабета сталкиваются люди после перенесённого коронавируса.

По последним данным, более 100 тысяч жителей Новосибирской области живут с диабетом. Среди них 5 тысяч человек имеют диабет I типа, более 96 тысяч – II типа.

Врачи напомнили, что пациенты с сахарным диабетом находятся в группе риска, поэтому им необходимо пройти вакцинацию.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что коронавирус может стать триггером и для пациентов с кожными заболеваниями. Главный дерматовенеролог Новосибирской области рассказала, что у таких пациентов после перенесённого коронавируса могут выпадать волосы, брови, ресницы, а также происходит поражение ногтей и не только.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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