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В Новосибирске задержали 10 лжебанкиров, навязывавших людям кредиты

Фото В Новосибирске задержали 10 лжебанкиров, навязывавших людям кредиты
Фото В Новосибирске задержали 10 лжебанкиров, навязывавших людям кредиты

Pixabay.com

В Новосибирске задержали десять человек, подозреваемых в обмане граждан под видом работников банков.

Мошенники снимали офис в жилом доме, где организовали колл-центр, сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, члены группировки звонили гражданам и представлялись сотрудниками банка, после чего предлагали услуги по получении кредита. Источники в правоохранительных органах рассказали «Комсомольской Правде», что мошенники снимали офис на первом этаже жилого дома на улице Пархоменко в Новосибирске. Там их и задержала полиция.

В офисе прошел обыск, оперативники изъяли банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и блокноты с записями. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее Сиб.фм писал, что мошеннице из Новосибирска удалось обмануть следователя.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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