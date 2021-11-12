В Новосибирске 12 ноября заработала система QR-кодов для заведений общепита

Фото Густаво Зырянова

С 12 ноября попасть в кафе, бары, рестораны и другие заведения общественного питания в Новосибирске можно при наличии подтверждающего вакцинацию от COVID-19 QR-кода.

В Новосибирске 12 ноября 2021 года вступили в силу новые антиковидные меры. В частности, ограниченный доступ в заведения общественного питания.

Посидеть в кафе, баре, ресторане, столовой или на фуд-корте теперь смогут только те, у кого есть подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесённый COVID-19 QR-код, официальный медотвод от прививки или отрицательный результат ПЦР-теста на наличие инфекции, действительный 72 часа. Остальные смогут воспользоваться доставкой или оформить заказ с собой.

Напомним, что QR-коды в Новосибирской области теперь также необходимы для посещения выставок и заселения в санатории и на базы отдыха. По мнению главы регионального Минпромторга Андрея Гончарова, новые меры позволят стимулировать ход вакцинации.