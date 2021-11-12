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общество

В Новосибирской области начали рубить ёлки к Новому году

Фото В Новосибирской области начали рубить ёлки к Новому году
Фото В Новосибирской области начали рубить ёлки к Новому году

Фото pixabay.com

В одном из районов Новосибирской области тайно выращивали ели для продажи перед Новом годом.

В середине ноября в Новосибирской области идёт заготовка ёлок для празднования Нового 2022 года. В Искитимском районе уже начали вырубать еловые деревья для продажи.

Продажа хвойных деревьев обычно начинается в начале декабря. При этом в Новосибирской области введён запрет на вырубку елей, поэтому в регионе существуют специальные фермы, которые выращивают ёлки в засекреченных местах.

Перед 2021 годом в регионе подготовили к празднованию порядка 30 тысяч хвойных деревьев: елей, сосен и пихт. Сколько вырубят деревьев в этом году – ещё неизвестно, это будет зависеть от спроса и ряда других факторов.

До Нового года осталось всего 50 дней, в прошлом году сезон продажи ёлок длился до самого праздника.

Отметим, что ранее мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске подготовка к Новому году началась ещё в октябре. Сегодня многие магазины украшены новогодними украшениями, а город готовится закупать новые гирлянды, так как большинство старых уже перегорели. По информации мэрии, для этих целей планируют потратить порядка 3 миллионов рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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