Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение

Фото В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение
Фото В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение

Pixabay.com

Цены практически на все услуги связи в России увеличатся на 10%.

В следующем году в России на 10% поднимутся цены на интернет и домашнее телевидение, сообщили медиа.

В 2022 году большая часть услуг связи в стране подорожает на 10%. Особенно заметным будет рост цен на доступ в интернет и платное телевидение.

Эксперты телекоммуникационной сферы объяснили, что цены вырастут из-за увеличения стоимости оборудования, инфляции и изменений законодательства. Также на это повлияют инфляция и изменения курса доллара и евро.

На текущий момент почти 80 процентов операторов связи планируют поднять тарифы в следующем году. 40 процентов из них хотят увеличить цены на 10 и более процентов, сообщают «Известия».

Ранее Сиб.фм писал о росте цен на продукты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

29053
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
22739
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13389
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9080
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7587
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7463
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19
7272
«Смерть взяла и вырвала её из счастья»: в Новосибирске похоронили популярного блогера Яну Фиалковскую