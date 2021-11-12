В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение

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Цены практически на все услуги связи в России увеличатся на 10%.
В следующем году в России на 10% поднимутся цены на интернет и домашнее телевидение, сообщили медиа.
В 2022 году большая часть услуг связи в стране подорожает на 10%. Особенно заметным будет рост цен на доступ в интернет и платное телевидение.
Эксперты телекоммуникационной сферы объяснили, что цены вырастут из-за увеличения стоимости оборудования, инфляции и изменений законодательства. Также на это повлияют инфляция и изменения курса доллара и евро.
На текущий момент почти 80 процентов операторов связи планируют поднять тарифы в следующем году. 40 процентов из них хотят увеличить цены на 10 и более процентов, сообщают «Известия».
Ранее Сиб.фм писал о росте цен на продукты.
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