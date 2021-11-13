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Футбол Россия – Хорватия 14 ноября: где и во сколько смотреть трансляцию отборочного матча ЧМ-2022

Фото Футбол Россия – Хорватия 14 ноября: где и во сколько смотреть трансляцию отборочного матча ЧМ-2022
Фото Футбол Россия – Хорватия 14 ноября: где и во сколько смотреть трансляцию отборочного матча ЧМ-2022

Фото с сайта pixabay.com

Матч Хорватия – Россия пройдёт 14 ноября 2021 года — именно на нём решится, чьей же станет прямая путёвка на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Матч Хорватия – Россия состоится в Сплите (Хорватия) 14 ноября. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на Первом канале. Новосибирцы смогут подключиться к ней с 20:50 по местному времени.

Матч с Хорватией станет решающим за победу в отборочной группе Н. На Сиб.фм уже писали о том, что сейчас в турнирной таблице группы Н Россия идёт на первом месте и опережает Хорватию на два очка перед последним туром. То есть для победы в отборочном туре команде российским спортсменам будет достаточно даже ничьей.

При этом букмекеры всё же считают фаворитами сборную Хорватии.

«Какая нужна мотивация на Хорватию, на кону чемпионат мира», —

считает главный тренер сборной России Валерий Карпин.

При этом попасть на ЧМ-2022 в Катар со второго места в группе значительно сложнее. Для этого придётся участвовать в турнире плей-офф: там между 12-ю командами разыгрывают 3 путёвки.

В плей-офф окажутся 10 команд, которые займут вторые места в отборочных группах, и 2 команды, попавшие через турнир Лиги наций. Плей-офф составят из трёх путей по 4 команды в каждом, отбирается только одна команда-победитель из четырёх.

В 2022 году футбольный чемпионат мира пройдёт осенью и зимой (с 21 ноября по 18 декабря 2022 года) впервые за всю историю. Логотип ЧМ-2022 — лента, символизирующая бесконечность и гармонию, а также форму песчаных дюн. Надпись Qatar 2022 сделана древнеарабским написанием.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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