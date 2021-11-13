Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Как прошла встреча абсолютного чемпиона мира и юных спортсменов — в фоторепортаже Сиб.фм.

13 ноября Константин Дзю в спортивной школе олимпийского резерва по боксу встретился с её воспитанниками.

На встрече он рассказал, какой путь к успеху ему понадобилось пройти, и что поможет молодым боксёрам.

Не обошлось и без мастер-класса от двукратного чемпиона Европы.

Юные спортсмены смогли задать и свои вопросы чемпиону, который входит в Международный зал боксёрской славы.

Как Сиб.фм писал ранее, сейчас Костя Цзю занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времён и народов вне зависимости от весовой категории по версии сайта BoxRec.

Напомним, этим летом новосибирский олимпиец, боксёр Михаил Алоян посетил спорткомплекс «Армада» в Краснообске — там он провёл зарядку для детей-спортсменов в рамках акции «Зарядка с чемпионом».