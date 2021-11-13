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Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы

Фото Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы
Фото Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Как прошла встреча абсолютного чемпиона мира и юных спортсменов — в фоторепортаже Сиб.фм.

13 ноября Константин Дзю в спортивной школе олимпийского резерва по боксу встретился с её воспитанниками.

Фото Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы 2

Фото Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы 3

На встрече он рассказал, какой путь к успеху ему понадобилось пройти, и что поможет молодым боксёрам.

Фото Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы 4

Не обошлось и без мастер-класса от двукратного чемпиона Европы.

Юные спортсмены смогли задать и свои вопросы чемпиону, который входит в Международный зал боксёрской славы.

Фото Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы 5

Как Сиб.фм писал ранее, сейчас Костя Цзю занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времён и народов вне зависимости от весовой категории по версии сайта BoxRec.

Фото Константин Цзю встретился с боксёрами детско-юношеской школы 6

Напомним, этим летом новосибирский олимпиец, боксёр Михаил Алоян посетил спорткомплекс «Армада» в Краснообске — там он провёл зарядку для детей-спортсменов в рамках акции «Зарядка с чемпионом».

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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