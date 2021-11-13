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общество

Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года

Фото Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года
Фото Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года

Pixabay.com

Деньги зачислят на карту вместе с основной пенсией.

Пенсионный фонд России обрадовал пожилых россиян сообщением о доплате к пенсии в размере 12000 рублей. Кто сможет получить деньги, рассказали СМИ.

«В ноябре доплаты получат пожилые россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет», – заявили в ведомстве.

Пенсионерам, которые отпраздновали 80-летний юбилей в октябре, в ноябре вместе с пенсией придут дополнительные деньги. Фиксированная выплата по старости увеличится в два раза. Если раньше она составляла 6 044 рубля, то в ноябре это будет уже 12 100 рублей.

Кроме того, тем россиянам, кому исполнилось 80 лет, полагается доплата со дня рождения. Так, если день рождения пенсионера 5 октября, то в ноябре он получит фиксированную выплату в размере 12 тысяч рублей, а также доплату за 26 дней со дня рождения.

В ПФР объяснили, что такие выплаты назначаются автоматически. Для того, чтобы получить деньги, не нужно подавать специальных заявлений, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 13000 рублей от правительства 15 ноября 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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