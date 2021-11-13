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общество

Россияне получат по 13000 рублей от правительства 15 ноября 2021 года

Фото Россияне получат по 13000 рублей от правительства 15 ноября 2021 года
Фото Россияне получат по 13000 рублей от правительства 15 ноября 2021 года

Pixabay.com

Часть россиян получит денежные выплаты от государства в ближайшие дни.

В понедельник, 15 ноября, деньги начнут приходить россиянам, пострадавшим от новых ограничительных мер, сообщили медиа.

Новую денежную выплату анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Председатель правительства заявил, что из-за коронавирусных ограничений в период с 30 октября по 7 ноября от очередной приостановки экономики пострадали многие предприниматели и их сотрудники.

Поэтому с 15 ноября правительство начнет выдавать деньги компаниям, пострадавшим из-за ограничений. Это заведения общепита, отели, непродовольственные магазины, фитнес-центры и так далее. На каждого сотрудника, занятого в таких сферах, государство выплатит по одному минимальному размеру оплаты труда.

Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля, следовательно, на каждого сотрудника правительство выплатит предпринимателям по 13 тысяч рублей. На эти цели из бюджета страны будет потрачено более 35 миллиардов рублей, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что части россиян ПФР выплатит по 6000 рублей в 2022 году.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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